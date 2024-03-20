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Пояснює ПФУ: які документи необхідно подати для оформлення субсидії, якщо людина мешкає в іншому місті

14:04 20 березня 2024
Оплата послуг ЖКГ

В Україні спрощують процедуру оформлення житлових субсидій. Нове рішення Пенсійного фонду стосується випадків, коли в житловому приміщенні разом з батьками зареєстровано повнолітню працездатну особу, яка не проживає за адресою реєстрації, оскільки працює в іншому місті. В цьому випадку, наголошують у ПФУ, житлова субсидія може бути призначена без урахування її доходів.

Втім, довідка з місця роботи такого члена родини все ж знадобиться.

Але вихід є і за її відсутності — при зазначенні відповідної інформації у декларації житлова субсидія призначається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Такий акт складається посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради та передається до органу Пенсійного фонду.

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Також нагадаємо, як і куди одержувач субсидії має поінформувати про зміни у складі родини чи втрату роботи чимось із рідних.

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