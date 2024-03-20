Доведеться повернути: у Раді вигадали, що робити зі зброєю, яку українцям масово роздавали на початку російського вторгнення

У Верховній Раді, де розглядається «мобілізаційний» законопроєкт, під час засідання в першому читанні прийнято проєкт «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю № 9538. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«Він стосується вогнепальної зброї, виданої цивільному населенню у період дії воєнного стану. За оцінками експертів, після закінчення війни в Україні може бути до 3 млн одиниць незареєстрованої зброї, що стане великою проблемою. Громадяни, у яких є незареєстрована вогнепальна зброя, повинні її задекларувати. Поліція внесе зброю до обліку і поверне її власникові до завершення воєнного стану. Після завершення воєнного стану власники впродовж 90 днів мають повернути зброю поліції. Це не стосується гранатометів, кулеметів та вибухонебезпечних речовин. Знайдена зброя повинна бути повідомлена поліції протягом 24 годин. Власники цивільної зброї не несуть відповідальності за застосування її проти агресорів під час воєнного стану. Нещодавно запрацював Єдиний реєстр зброї, який поки що функціонує в обмеженому режимі. Планується також створити Електронний кабінет, через який можна провести реєстрацію самостійно», — написала вона.

За словами Геращенко, за проєкт закону проголосували 300 народних депутатів.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Верховній Раді запропонували скасувати кримінальну відповідальність за володіння зброєю.

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