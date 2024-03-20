Сонцеворот-2024: що потрібно знати про весняне рівнодення 20 березня і що не можна робити цього дня

У 2024 році день весняного рівнодення припадає на 20 березня, і однією з причин вчені називають 29 лютого, яке додається кожні 4 роки, щоб використовувати додаткові 6 годин, що накопичилися. Наступні три роки момент рівнодення щоразу наступатиме на 6 годин пізніше, пише Styler .

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В Україні астрономічно день рівнодення настав о 5:06 за київським часом.

Сонце зійшло точно на сході і зайде точно на заході, і рівно 12 годин воно перебуватиме над горизонтом, наступні 12 — під горизонтом.

Починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року в обох півкулях — у Південній настане астрономічна осінь, а у Північній — астрономічна весна, яка триватиме до літнього сонцестояння. Світловий день почне збільшуватись, а ніч — зменшуватись.

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У народі цей важливий день називали Солнцеворотом (поверненням Сонця). Вважалося, що саме з весняного рівнодення починається справжня весна — тане сніг, набухають бруньки, птахи повертаються з вирію. Одна з традицій — цього дня печуть печиво або булочки у вигляді птахів-жайворонків. Випічку роздають своїм і чужим дітям, щоб вони своєю радістю зазивали весну. Крихти від жайворонків треба було розвіяти над полем, щоби був урожайний рік. Також у булочки ховають спеціальні «начинки»: монетку — до великої кількості, вишеньку — до кохання, горошинку перцю — до труднощів.

Що потрібно зробити у день весняного рівнодення

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У будинках роблять прибирання та викидають весь мотлох.

Приносять додому гілочки верби, щоб вона розпустилася, а потім вимітають ними все старе і негативне. Ще гілочкою верби добре легенько постукати хвору людину — щоб вона швидше видужала.

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Обов'язково помиріться з тим, з ким були в сварці.

Закоханим варто провести цей день разом — щоби почуття довго не згасали.

Щоб позбутися дурних думок і тривог, слід записати їх на папері, спалити його, а попіл розвіяти за вітром.

Можна також запалити свічку та обійти всі кімнати будинку — щоб чиста вогненна енергія захистила простір від негативної енергетики.

Заборони дня

Головна заборона — негативні емоції. День потрібно провести в гармонії з собою та оточуючими, не можна сваритися, лаятися, з'ясовувати стосунки.

Увечері не бажано виходити надвір без свічки чи ліхтарика: світло покликане захистити від темних сил.

Весняне рівнодення не можна зустрічати в брудному будинку, безладно.

Не можна ображати людей, тварин, дітей, людей похилого віку, бідних.

Не можна відкладати гроші на чорний день, позичати, позичати.

Нагадаємо також, що з понеділка, 18 березня, у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме 48 днів до Великодня, і супроводжуватиметься особливими правилами та заборонами.

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