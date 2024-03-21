Матч Соболенко в Маямі перенесли через самогубство її бойфренда: реакція тенісистки на трагедію

Чинна чемпіонка Australian Open, друга ракетка світу Аріна Соболенко зіграє свій стартовий матч на престижному тенісному турнірі в Маямі на добу пізніше через загибель ексхокеїста НХЛ Костянтина Кольцова, з яким білоруска перебувала у стосунках.

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Як повідомляє The Tennis Letter, організатори перенесли зустріч Соболенко проти іспанки Паули Бадоси з 21 на 22 березня і дали тенісистці один день, щоб упоратися з емоційними потрясіннями. До речі, тренується Аріна в США у всьому чорному і під час турніру не спілкуватиметься з пресою.

Як з'ясувалося, колишній хокеїст збірної білорусі та клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінз» 42-річний Костянтин Кольцов, який перед смертю залишив посаду одного з тренерів російського «Салават Юлаєва», звів рахунки з життям, викинувшись із вікна готелю до Маямі. Від першого шлюбу в нього залишилося троє дітей.

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До речі, Аріна Соболенко відреагувала на трагедію, написавши в соціальній мережі: «Смерть Костянтина — це неймовірна трагедія, і хоча ми розійшлися, моє серце розривається. Будь ласка, поважайте моє приватне життя та приватне життя його сім'ї у цей непростий час».

На думку колишньої дружини Кольцова Юлії, він не збирався вмирати і мав плани на майбутнє.

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«Швидше за все, він був дуже п'яний, — заявила Юлія Михайлова. — На жаль, цим іноді грішать хокеїсти. У кімнаті, де зупинився Костянтин, було виявлено порожні пляшки з-під спиртного. Був балкон з видом на океан.

У нас досі зберігається старий сімейний комп'ютер з електронною поштою Костянтина. Я знала паролі та зуміла відкрити кілька листів. Костянтин забронював ще апартаменти в іншому місці. Покупки, які ще не надійшли, сплачено. Орендував машину на тривалий термін. Тобто він не збирався вмирати. Все, що завгодно, звичайно, може закрутити голову, але жодних ознак трагедії не було".

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Костянтин Кольцов з колишньою дружиною Юлією

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар Кубка Стенлі, канадський хокеїст Кріс Саймон звів рахунки з життям.

Фото Instagram, X

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