«Використовує» не тільки колишнього чоловіка: Б’янка Цензорі повторила образ Кім Кардаш’ян

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі, яка отримала скандальну популярність через часті появи на людях без одягу, вирішила взяти приклад зі «зразкової матусі», першої дружини свого чоловіка, Кім Кардаш'ян.

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Для цього вона вийшла у світ у «пристойному» купальнику кольору металік та ультракороткій спідниці.

У схожому образі колишня дружина Каньє Кім Кардаш'ян з'являлася ще 2018 року, а 2022 року її бренд Skims випустив лінійку таких же купальників.

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Таблоїди відзначили схожість двох образів і знову заговорили про те, як Каньє Вест змінює стиль своїх жінок. Раніше в мережі вже не раз обговорювалося, що репер намагається зробити з нової дружини копію своєї колишньої дружини, з якою він зі скандалом розлучився 2021 року. Більше того, Кім та Б'янка схожі один на одну зовні.

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При цьому відносини у Кім і Б'янки досить теплі: Кім не заперечує проти того, що Б'янка проводить багато часу з її дітьми від Каньє — і навіть потоваришувала з нею, за словами інсайдерів. Нещодавно Кім та Б'янка з'явилися разом на вечірці Каньє Веста. Вони стояли поряд і мирно розмовляли. Налагодити стосунки допомогло й те, що Б'янка прислухалася до прохання Кім і не з'являється напівоголеною при дітях Кім та Каньє. Однак для прогулянок із власною матір'ю Б'янка продовжує дотримуватися колишнього відвертого дрес-коду.

Нагадаємо, що негативні витівки дружини Каньє Веста знаходять наслідування серед знаменитостей: зокрема, «голі походеньки» наслідує не менш скандальна модель Емілі Ратаковські.

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