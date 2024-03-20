В Україні, де триває деколонізація, у Верховній Раді збираються перейменувати кілька населених пунктів України: адміністративний центр Червоноградського району Львівської області — місто Червоноград — перейменують на Шептицький, на честь митрополита Андрея Шептицького, а місто Южне на Одещині отримає назву Порт-Аненталь. Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський у Facebook.

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«Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький!» — написав він.

За словами нардепа, таке рішення в середу ухвалив Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Остаточно зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада.

За словами депутата, також комітет пропонує дерусифікувати ще чотири міста і 104 села і селища:

• Южне (Одещина) отримає назву Порт-Аненталь;

• Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;

• Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;

• Бровари (Київщина) — Броварі.

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Лозинський пояснив, що Южному таким чином повернуть історичну назву.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві в рамках деколонізації перейменували Повітрофлотський проспект.

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