«У перемоги є особливий український рецепт»: незабаром у прокат вийде фільм про «розстріляне відродження»

«Історія будинку „Слово“ — це не лише про минуле, а й про майбутнє. Був 2013 рік. Під час Революції гідності ми зранку працювали над сценарієм, а потім йшли на Майдан боротися за наші права. Ми робили цей фільм під час війни та поміж волонтерськими поїздками… Ця історія, з якою ми жили стільки років, тепер стає і вашою історією, історією наших глядачів. Поживіть з нею. Передайте наступним поколінням, що ми переможемо, і в цієї перемоги є особливий український рецепт. Ось про це наше кіно», — каже Любов Якимчук, співавторка сценарію фільму «Будинок „Слово“. Нескінчений роман».

ВІДЕО ДНЯ

В Українському кризовому медіацентрі відбулась презентація офіційного трейлеру стрічки режисера Тараса Томенка.

Драма заснована на реальних подіях і розповідає про українських письменників доби «розстріляного відродження», яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на радянську тоталітарну систему.

«Над фільмом я зі своєю командою працював понад 10 років. І це було не даремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників „розстріляного відродження“ із небуття», — розповів на презентації режисер та співавтор сценарію фільму Тарас Томенко.

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В’ячеслав Довженко у ролі Миколи Хвильового та Роман Халаїмов у ролі Аркадія Любченка. Кадр з фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”

Художній картині передувала документальна стрічка режисера «Будинок «Слово».

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«Пам'ятаю, як 8 років тому, коли документальний фільм вийшов у прокат, глядачі відкривали для себе цілий Всесвіт української культури, як спрагло долучалися до імен забутого українського письменства 20−30 років, — згадує Тарас Томенко. — То було справжнє повернення. Ефект цунамі. Після виходу картини з’явилися велика кількість культурних ініціатив, започатковувались сайти, ставилися вистави, робились опери, літературні читання, записувались рок альбоми, перевидавалися книжки, відкривались мистецькі резиденції в самому будинку „Слово“. Але настав той час, коли український глядач має побачити ігровий фільм „Будинок „Слово“. Нескінченний роман“».

Їдальня будинку "Слово". Кадр з фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”

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За словами Томенка, стрічка «віддзеркалює нам той час 100 років тому, щоб ми могли побачити нас теперішніх — в кривавій м’ясорубці російської орди. Для мене важливо, що фільм виходить саме зараз у доленосний для України час».

Автори фільму

Продюсери та режисер зібрали у стрічці зірковий акторський склад. Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Олійник, В’ячеслав Довженко, Ніна Набока, Марина Кошкіна, Станіслав Сукненко, Юрій Одинокий та інші митці. В національний кінопрокат «Будинок „Слово“. Нескінчений роман» вийде 9 травня.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які фільми у 2023 році стали найкасовішими.

На фото в заголовку: Андрій Май у ролі Володимира Сосюри

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