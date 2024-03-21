«У перемоги є особливий український рецепт»: незабаром у прокат вийде фільм про «розстріляне відродження»
«Історія будинку „Слово“ — це не лише про минуле, а й про майбутнє. Був 2013 рік. Під час Революції гідності ми зранку працювали над сценарієм, а потім йшли на Майдан боротися за наші права. Ми робили цей фільм під час війни та поміж волонтерськими поїздками… Ця історія, з якою ми жили стільки років, тепер стає і вашою історією, історією наших глядачів. Поживіть з нею. Передайте наступним поколінням, що ми переможемо, і в цієї перемоги є особливий український рецепт. Ось про це наше кіно», — каже Любов Якимчук, співавторка сценарію фільму «Будинок „Слово“. Нескінчений роман».
В Українському кризовому медіацентрі відбулась презентація офіційного трейлеру стрічки режисера Тараса Томенка.
Драма заснована на реальних подіях і розповідає про українських письменників доби «розстріляного відродження», яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на радянську тоталітарну систему.
«Над фільмом я зі своєю командою працював понад 10 років. І це було не даремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників „розстріляного відродження“ із небуття», — розповів на презентації режисер та співавтор сценарію фільму Тарас Томенко.
Художній картині передувала документальна стрічка режисера «Будинок «Слово».
«Пам'ятаю, як 8 років тому, коли документальний фільм вийшов у прокат, глядачі відкривали для себе цілий Всесвіт української культури, як спрагло долучалися до імен забутого українського письменства 20−30 років, — згадує Тарас Томенко. — То було справжнє повернення. Ефект цунамі. Після виходу картини з’явилися велика кількість культурних ініціатив, започатковувались сайти, ставилися вистави, робились опери, літературні читання, записувались рок альбоми, перевидавалися книжки, відкривались мистецькі резиденції в самому будинку „Слово“. Але настав той час, коли український глядач має побачити ігровий фільм „Будинок „Слово“. Нескінченний роман“».
За словами Томенка, стрічка «віддзеркалює нам той час 100 років тому, щоб ми могли побачити нас теперішніх — в кривавій м’ясорубці російської орди. Для мене важливо, що фільм виходить саме зараз у доленосний для України час».
Продюсери та режисер зібрали у стрічці зірковий акторський склад. Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Олійник, В’ячеслав Довженко, Ніна Набока, Марина Кошкіна, Станіслав Сукненко, Юрій Одинокий та інші митці. В національний кінопрокат «Будинок „Слово“. Нескінчений роман» вийде 9 травня.
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