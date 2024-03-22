Сирна запіканка з вишнею без борошна та манки: приготуйте та смакуйте

Ця сирна запіканка дуже ніжна, шалено смачна, прямо тане в роті. Вона точно вдасться кожній господині, тому що потребує мінімум продуктів та затрат. Для дітей взагалі ідеальний варіант, ділиться кулінарка Іванна Дьяченко. До речі, нагадаємо рецепт чизкейка по-шведськи.

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Інгредієнти: Кисломолочний сир — 400 г

Яйця — 3 шт.

Молоко — 100 мл

Цукор — 80−100 г

Кукурудзяний крохмаль — 40 г

Ягоди

Приготування:

Беремо ємність, в якій будемо змішувати інгредієнти. В неї додаємо сир, жовтки, кукурудзяний крохмаль, молоко і половину цукру, можна додати ванільний цукор. Потрібно добре перебити всі блендером. Повинна вийти досить однорідна маса.

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Холодні білки і цукор, що залишився, збиваємо міксером в пишну стійку піну. Або як кажуть — до стійких піків. Змішуємо сирну масу зі збитими білками. Обережно, щоб білки не спали і запіканка вийшла повітряна.

Форму змащуємо маслом, дно застилаємо пергаментним папером і виливаємо частину сирної маси, на неї викладаємо ягоди і виливаємо сирну масу, що залишилася. Відправляємо в заздалегідь нагріту до 180 градусів духовку на 30−40 хвилин. Запіканка повинна охолонути і постояти кілька годин в холодильнику.

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Нагадаємо рецепт чизкейка з гарбузом.

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