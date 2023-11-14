Без борошна і манки: казкова сирна запіканка від красуні-блогерки з «ляльковим голосом»

Українська фудблогерка-красуня Alina Foodee слідкує за фігурою, тому обмежує себе у вживанні солодкого. При цьому вона дуже любить і вміє готувати смачні страви з сиру, для яких потрібен мінімум борошна.

РЕКЛАМА

Одним із її нових рецептів став оригінальний спосіб приготування знайомої всім з дитинства сирної запіканки. Його секретом є повна відсутність борошна і навіть манної крупи.

Іхню роль з успіхом виконує звичайний рис.

Повний список інгридієнтів:

РЕКЛАМА

сир — 700 г

яйця (великі) — 3 шт.

сметана — 100 г

цукор — 50−100 г

ванільний цукор — 20 г

варений рис — 300 г

сіль — щіпка

Спосіб приготування

Сир, цукор (можна додати і ванільний за смаком) та жовтки треба добре перебити блендером до пишної маси. Додати до сирної маси напівготовий рис.

РЕКЛАМА

Окремо збиваються білки (для прискорення процесу варто додати дрібку солі) та додаються у тісто нашої запіканки для більшої повітряності.

Випікати смаколик треба протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів.

РЕКЛАМА

Увага: після охолодження запіканка трохи просяде, це нормально.

А подається запіканка із соусом, приготованим на основі сметани та згущеного молока. Втім, говорить Аліна, ви можете замінити їх на улюблене варення чи мед.

Нагадаємо також про рецепт легендарної французької випічки, яку навчив готувати суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський.

82

Читайте нас у Facebook та Instagram