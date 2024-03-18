Окупанти призначили ціну за його голову: на фронті в Україні загинув воїн з Німеччини

За інформацією Інтернаціонального легіону, в боях на сході України загинув боєць з Німеччини. 37-річний чоловік, який називав себе Штефан, загинув під час російського артилерійського обстрілу, повідомили у виданні RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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У повідомленні йдеться, що Штефан працював з розвідувальним безпілотником з укриття, яке потрапило під пряме попадання й в результаті обвалилося.

«Коли нам вдалося його відкопати, він був уже мертвий. Штефан був справжнім героєм», — пишуть у статті.

Видання RND взяло інтерв'ю у воїна з Німеччини під час зустрічі з ним у Харкові трохи понад рік тому. Штефан тоді розповів, що провів п'ять років у Бундесвері й тричі був відряджений до Афганістану. У нього була транспортна компанія на півдні Німеччини. В Україну він виїхав у квітні 2022 року.

На зустрічі рік тому Штефан розповів, що під час бою отримав осколкове поранення черепа. Російські військові призначили ціну за його голову. Тому боєць не хотів, щоб про нього бодай щось публікували. Він також дозволяв себе фотографували лише з маскою.

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На момент інтерв'ю в Харкові Штефан був командиром групи розвідки у спеціальному підрозділі Інтернаціонального легіону. Тоді він сказав, що не повертався до Німеччини з того часу, як покинув країну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на фронті в Україні загинув громадянин Великої Британії, доброволець Інтернаціонального легіону Джордан Чедвік, тіло якого довго не могли знайти.

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