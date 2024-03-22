Просто та надійно: чим найкраще обробити плодові дерева та чагарники у березні

Березень — не тільки час для висадки розсади томатів, а й для перших робіт на дачній ділянці з обробки плодових дерев й чагарників.

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Ідеальний варіант для ранньої обробки саду — бордоська суміш. Це універсальний, простий та надійний засіб, стверджує pixelinform.com. Він допоможе захистити рослини від парші, іржі, плодової гнилі, плямистості, борошнистої роси, фітофторозу, макроспоріозу, антракнозу, септоріозу, пероноспорозу та інших захворювань.

Для обробки щодо здорових рослин використовують одновідсотковий розчин. Для цього у неметалевому посуді розчиняємо в літрі гарячої води 100 г мідного купоросу, доливаємо 4 л холодної води. В іншому неметалевому посуді змішуємо 100 грамів негашеного вапна з літром холодної води, доливаємо ще 4 л. Перший розчин акуратно вливаємо у другий, помішуючи. Цю суміш потрібно використовувати в той же день.

Для старих і хворих рослин використовують більш міцні розчини (300 г мідного купоросу і 400 г вапна). Молодому дереву достатньо 2−3 л розчину, дорослому потрібно 8−10 л.

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Окрім бордоської суміші також навесні можна використовувати залізний купорос, нітрофен та концентрований розчин сечовини (карбаміду). Особливу увагу слід приділити обробці дерев до розпускання бруньок, оскільки це визначальний момент для якості майбутнього врожаю.

Фото Pixabay

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