Зробіть це обов’язково помідорам після сходів, а то стиглих томатів можете не дочекатись

Досвідчені городники вважають, що кращий час для посіву помідорів на розсаду — березень. Раніше це робити не варто — через недостатність світла розсада витягнеться і буде блідою.

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За кілька місяців невеличкі паростки мають перетворитися на потужні кущі. Втім, так буває не завжди. Адже за розсадою необхідно ретельно доглядати, пише Ukr.Media.

Часто із сіянцями доводиться мучитися. То викривляються, то витягуються, то згортають листя, то рости відмовляються, а то й зовсім гинуть. Всі ці неприємні події можуть статися через неправильний догляд. Так, вже на етапі появи перших сходів важливо дотримуватися низки правил:

1. Кожного ранку перевіряти ємності з розсадою. Як тільки з'являться перші сходи, потрібно прибирати укриття: плівку, кришку. Навіть якщо не все насіння зійшло. Воно, швидше за все, вже проросло, просто потрібно дочекатися, поки паростки з'являться з-під землі.

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По-перше, це важливо через те, що «дах» з'їдає частину освітлення, а воно рослинам вкрай необхідне — важливо, щоб стеблинки не починали витягуватися з самого початку.

По-друге, кришка або плівка може бути досить низько над землею. Сіянці випрямляться і впиратимуться в «дах». В результаті вони будуть викривленими та зігнутими.

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По-третє, на кришці завжди накопичується конденсат, а сіянцям зараз велика кількість вологи протипоказана, інакше ще слабкі стеблинки почнуть підгнивати.

2. Перенести ємності у прохолодне місце. Оптимальний варіант — температура +18…+20 градусів. У теплі вони дуже витягуватимуться. Стебла спочатку будуть тонкими та кволими, надалі «зміцнити» їх буде складно, тому простіше з перших днів не провокувати такі несприятливі події. Плюс важливо зміцнити коріння та дозволити розсаді нарощувати саме їх, а не листя. Тримати сіянці у прохолоді потрібно 5−7 днів.

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Куди прибрати? Найпростіше — вимкнути батареї під підвіконням (якщо звичайно є така можливість). Прохолода від вікна охолоджуватиме повітря і не допускатиме підвищення температури. Інший варіант — вглиб квартири подалі від опалювальних приладів. Але в цьому випадку важливо дотриматися ще однієї умови.

3. Сіянцям необхідно забезпечити максимальне освітлення. Перші дні після появи сходів рекомендують досвічувати їх цілодобово. Такий режим встановлюють на перші 5 днів. Світло допоможе проклюнутися і тим паросткам, що ще не з'явилися з-під землі. А тим, які проросли — не витягуватись, а міцніти і розгортати свої листочки. Через 5−7 днів треба повернути розсаду на постійне місце і досвічувати тільки за необхідності протягом дня, на ніч лампи вимикати.

4. Важливо не заливати рослини. Пам'ятайте, що ґрунт швидше за все наповнений вологою конденсату. Поливати потрібно тоді, коли земля суха. Протягом першого тижня поливають розсаду буквально один раз: акуратно, намагаючись не зачепити стебла і не намочити листочки, що розгортаються.

У воду для поливу іноді додають бурштинову кислоту, зовсім небагато — буквально на кінчику ножа. На цьому етапі це дуже корисно. Вона є натуральним стимулятором росту, зміцнює і самі рослини, і їхнє коріння, плюс підвищує імунітет і покращує засвоєння сіянцями поживних речовин.

Про шість основних помилок, яких зазвичай припускаються при роботі з росадою, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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