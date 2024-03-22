Зробіть так — і очманієте від врожаю часнику: крутий лайфхак для городників

Часник має противірусні та антибактеріальні властивості. Дослідники вважать, шо він навіть допомагає боротися з раком, тому що підвищує захисні механізми імунної системи.

ВІДЕО ДНЯ

Але щоб «домашній лікар» порадував добрим урожаєм потрібно знати кілька секретів.

Зокрема, одразу після танення снігу провести прополку грядок з озимим часником і добре розпушити землю. Ця нехитра дія збільшить кількість кисню, що надходить до коріння, прискорить ріст і формування великих головок. Рихлити землю потрібно регулярно, адже часник не любить занадто щільного грунту.

Також городники радять при прополці, особливо незадовго до збирання, трохи розкопувати землю під рослиною. Так овоч отримає більшу кількість тепла і світла. Цибулинки вийдуть якісними і швидко дозріють

РЕКЛАМА

Якщо ви хочете прискорити визрівання часнику

За 10−15 днів до збирання врожаю часник не любить надмірної вологості, тому з початком дощів спробуйте зібрати листя в пучок і зав'яжіть вузлом. Залиште в такому вигляді до збирання, радить Telegram-канал Дім. Сад та город UA.

РЕКЛАМА

Нагадаємо також про перелік городніх робіт, які потрібно встигнути виконати до кінця березня.

РЕКЛАМА

151

Читайте нас у Facebook