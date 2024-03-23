Щоб теплиця не стала джерелом небезпеки: які роботи потрібно провести перед висадкою розсади

Незабаром вже прийде час активних робіт на городі, а поки що господарі, які мають теплицю, повинні потурбуватися про неї, щоб забезпечуючи врожай культур, які не особливо прихильні до відкритого повітря, вона сама не стала джерелом небезпеки. Адже у закритому просторі висока ймовірність виникнення хвороботворних організмів і шкідників. Як зробити ґрунт у теплиці безпечним?

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Агрономи радять оновлювати ґрунт на тепличних грядках щонайменше раз на чотири роки. Тож якщо настав час його замінити, доведеться заготовити новий ґрунт. Найкраще взятий з цілини, очищений від бур'янів і заправлений органікою — компостом, перегноєм, перепрілим (не менше, ніж ротягом двох років) гноєм. Старий ґрунт прибирають у сміття. Не обов'язково викопувати його весь, дощенту — заміни потребує тільки верхній шар, тобто перші 15 сантиметрів, радить ukr.media.

Якщо термін заміни ще не підійшов, то найкращим способом насичення грунту киснем буде глибоке перекопування з просіюванням через дрібнопористу сітку. Так, заняття трудомістке, але зате ви гарненько провітрите грядки і гарантовано позбудетеся шкідників, які знайшли у вашій теплиці притулок. По завершенні процесу можна внести органіку.

Глибоке перекопування оптимально скомбінувати з мінімальною хімічною обробкою. Найпростіший, найефективніший і при цьому екологічний спосіб — обробити перекопані гряди звичайним мідним купоросом. 50 г мідного купоросу на відро води цілком вистачить. Проливайте рясно, щоб ґрунт просочився на глибину не менше 10 сантиметрів.

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