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Слідкуйте за нічною температурою: коли можна висаджувати розсаду перцю у відкритий ґрунт

19:48 20 березня 2024
Висадка перцю

У березні багато городників починають висаджувати розсаду. Досвідчені садівники розповіли, що треба робити, щоб перець порадував вас урожаєм.

Перець дуже теплолюбива культура. Тому треба вибрати сонячну затишну ділянку без протягів. Перець гарно ростиме, де попередниками були гарбузи, бобові, морква або буряк. Висаджувати його у відкритий ґрунт можна тоді, коли нічна температура буде не меншою 12−15 градусів й мине пора весняних нічних заморозків. Найкраще це робити в кінці травня, пише novosti24.kyiv.ua.

Температура ґрунту повинна бути не меншою 10 градусів. Перед тим, як садити винесіть розсаду на вулицю й гарно полийте водою. Викопайте лунки, залийте водою й залиште, щоб земля увібрала воду. Обережно беріть рослину, щоб не пошкодити корінь й садіть у лунку. Присипте землею та трохи ущільніть руками.

Відстань між кущами перцю треба робити 30−40 см. У найближчий тиждень можна не поливати перець, для укорінення йому буде достатньо тієї вологи, що була перед посадкою.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як доглядати за розсадою у відкритому ґрунті. Також городники розповіли, чим поливати перці і томати, щоб їхні стебла стали товстими і міцними.

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