Генерал Бен Годжес просить Україну продовжувати удари по російських НПЗ

Удари по російських нафтопереробних заводах мають значний вплив на здатність росії вести війну. Про це заявив Командувач Сил США у Європі у 2014−2017 роках генерал-лейтенант Бен Годжес, повідомляє сайт openukraine.org.

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«Звичайно удари по НПЗ мають значний вплив. росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів», — сказав Годжес.

Він додав, що потрібно посилювати санкції проти росії, а 2024 рік буде роком промислової конкуренції:

«І Україна, і Захід мають виграти ці змагання. Йдеться про виробництво боєприпасів, а також ремонт і обслуговування техніки, аби українці могли ремонтувати на місці пошкоджене озброєння, а також посилення запасів боєприпасів. Я би не очікував драматичного падіння здатності України оборонятись. Робота Сирського полягатиме в тому, щоб стабілізувати ситуацію на лінії фронту, але тут промислова конкуренція має зіграти свою роль».

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Раніше в Україні відреагували на заклики США не бити по російським НПЗ.

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