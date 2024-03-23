«Україна зможе перейти у наступ»: колишній директор ЦРУ назвав дату

Україна зможе стримати російський наступ і перехопити ініціативу, якщо Конгрес США ухвалить рішення про виділення військової допомоги. Про це заявив член Ради Безпеки КБФ, ексдиректор ЦРУ, генерал Девід Петреус під час Київського Безпекового Форуму.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми маємо деякі обнадійливі коментарі від спікера Палати представників Конгресу США. Не знаю, коли буде рішення. Але, сподіваюся, у наступні кілька тижнів правильне рішення буде прийняте», — підкреслив він.

Генерал додав, що в США існує двопартійна підтримка України і в Сенаті, і в Палаті представників Конгресу.

«Отримавши належну зовнішню допомогу Україна зможе стримати наступ росії, а в кінці цього року чи на початку наступного перейти у власний наступ, — вважає Петреус. - Насамперед це залежить від українського війська та українського народу — це ваша боротьба за незалежність».

РЕКЛАМА

Раніше президент США Байден звернувся до Конгресу і пояснив важливість виділення допомоги ЗСУ, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Сполучені Штати надати Україні те, що вони обіцяли.

РЕКЛАМА

216

Читайте нас у Facebook