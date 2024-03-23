Камерон Діас, яка охоче живе «на своїй хвилі» і рідко ділиться новинами про приватне життя, і не змогла втриматися і розповіла, що вона та чоловік, рокер Бенджі Медден, таємно стали батьками вдруге.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Камерон Діас та Бенджі Медден почали зустрічатися у 2014 році, а у 2015-му офіційно стали чоловіком та дружиною. Через кілька років, на початку 2020-го, пара оголосила про поповнення в сімействі — у знаменитостей народилася дочка Раддікс. Вона була дуже довгоочікуваною. Справа в тому, що у Кемерон виникли складнощі із зачаттям дитини, акторка навіть пройшла кілька курсів гормональної терапії, щоб завагітніти за допомогою ЕКЗ, проте всі ці спроби виявилися безуспішними. Раддікс народилася за допомогою послуги сурогатного материнства

Цього разу у пари народився хлопчик.

«Ми раді оголосити про народження нашого сина Кардинала Меддена. Він приголомшливий, і ми всі такі щасливі, що він тут!» — повідомили Камерон та її чоловік у спільній заяві в соціальній мережі.

РЕКЛАМА

Скрін посту в Instagram

Батьки уточнили, що з метою безпеки та охорони приватного життя дітей не публікуватимуть їхні фотографії, але запевнили, що новонароджений дуже милий.

РЕКЛАМА

До речі, незважаючи на поповнення в сім'ї Кемерон нарешті готова перервати паузу, що тривала, в кар'єрі. Востаннє актриса з'являлася на екранах рівного 10 років тому — у кіноадаптації бродвейського мюзиклу «Енні», після чого вирішила повністю зосередитися на сім'ї. Але вже цього року можна буде переглянути нову картину за участю зірки: Кемерон виконала головну роль у бойовику «Знову у справі» від Netflix.

Зазначимо, що раніше в Мережі ім'я актриси згадувалося у зв'язку зі скандалом навколо Брітні Спірс та Джастіна Тімберлейка. Модель Playboy згадала, як співак «грався» з нею в басейні в розпал відносин з Кемерон. Що ж, підозрюємо, щасливу новоспечену маму такі викриття з терміном придатності, що давно минув, навряд чи можуть зачепити всерйоз. З чим її та вітаємо!

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у колишнього чоловіка зірки, Джастіна Тімберлейка, шлюб зараз перебуває в дуже «шаткому» стані через його концертне турне.

169

Читайте нас у Facebook