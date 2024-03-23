Мобілізація за новими правилами: чи будуть призивати чоловіків молодше 25 років

У законопроєкт про мобілізацію не планується вносити зміни щодо зниження призовного віку в Україні нижче 25 років. Про це народний депутат України, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в ефірі Київ24.

ВІДЕО ДНЯ

«Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років — немає і не було на цю мить часу. Я думаю, що ці дискусії навіть не точаться і навіть не ініціюються на жодному рівні», — сказав Веніславський.

Він пояснив, що депутати обговорювали зниження призовного віку до 25 років.

«Військовозобов'язаними стають ті громадяни України, які не проходили військову службу віком від 25 років, а не від 27, як це є на цей час. Ми фактично повертаємося до тих норм, які існували раніше. Тому що раніше так і було, 20 до 25 років людина мала пройти строкову військову службу», — зазначив нардеп.

РЕКЛАМА

За його словами, у законопроєкті планується скасувати строкову службу в Україні.

«Відтепер українці мають пройти або військову загальну підготовку, або загальну військову службу, яка буде встановлюватися у 5 місяців. Тому немає ніяких жодних дискусій з приводу того, що потрібно знижувати цей вік до нижче 25 років», — додав Веніславський.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає потреби мобілізувати півмільйона людей. За його словами, оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння.

РЕКЛАМА

43

Читайте нас у Facebook