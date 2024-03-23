Пенсія загиблого на фронті військового: в Кабміні пояснили, в яких випадках дружина воїна може її отримувати

Війна негативно впливає на матеріальний стан українців, особливо на сім'ї тих, хто загинув на фронті. Тому їм важливо знати свої права, в тому числі і на отримання пенсії військовослужбовця. На цьому наголосили у Кабінеті міністрів України.

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Відповідно до закону, непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Зокрема, таке право надається дружині годувальника, яка зайнята доглядом за його дитиною віком до 8 років.

Пенсія в разі втрати годувальника в такому випадку призначається незалежно від віку і працездатності дружини та за умови, якщо дружина не працює.

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Водночас у разі загибелі годувальника внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби, дружина, яка здійснює догляд за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років, має право на пенсію незалежно від того чи вона працює.

Як писали «ФАКТИ», правозахисниця Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Наталія Єсіна заявила, що у квітні 2024 року деякі категорії українців можуть залишитися без пенсії.

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