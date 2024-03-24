38.69 / 39.26 42.13 / 42.84
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Віддаю данину Вашій мужності»: Олена Зеленська звернулася до принцеси Уельської Кейт

12:36 24 березня 2024
Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до принцеси Уельської Кейт після того, як вона зізналася про свою боротьбу із раком.

Дружина українського президента в соцмережах висловила підтримку принцесі, побажавши їй якнайшвидшого одужання.

«Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання», — написала Зеленська.

Як писали «ФАКТИ», прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також висловився з приводу діагнозу Кейт Міддлтон. А її брат Джеймс Міддлтон опублікував дитячу фотографію себе з Кейт і доповнив зворушливим повідомленням.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
133

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вже давно знайшлася заміна, — королівський експерт

Збільшення статків

Попереду — успіх у фінансах: кому зі знаків Зодіаку пощастить казково розбагатіти до кінця березня

Домашній хліб-батон

Домашній хліб-батон, який ви точно полюбите: готуйте та діліться рецептом із колежанками

Колорадський жук

На картоплі не буде колорадського жука роками: як приготувати чудо-розчин проти небезпечного шкідника

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту