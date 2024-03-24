«Віддаю данину Вашій мужності»: Олена Зеленська звернулася до принцеси Уельської Кейт

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до принцеси Уельської Кейт після того, як вона зізналася про свою боротьбу із раком.

Дружина українського президента в соцмережах висловила підтримку принцесі, побажавши їй якнайшвидшого одужання.

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«Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання», — написала Зеленська.

Як писали «ФАКТИ», прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також висловився з приводу діагнозу Кейт Міддлтон. А її брат Джеймс Міддлтон опублікував дитячу фотографію себе з Кейт і доповнив зворушливим повідомленням.

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