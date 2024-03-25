Британія застерігає путіна не використовувати московський теракт для посилення війни проти України

путін у своїй промові після теракту звинуватив Київ у спробі допомогти чотирьом ймовірним нападникам втекти після того, як вони відкрили вогонь по людях у концертному залі «Крокус Сіті хол», вбивши щонайменше 130 осіб. Незабаром після цього «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад, тоді як Україна заперечувала свою причетність до нього. Цю оцінку підтримали Сполучені Штати, які кілька тижнів тому попередили про неминучу терористичну атаку у москві.

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Однак у п'ятихвилинному відеоролику, в якому повідомляється про арешт злочинців, путін сказав: «Вони намагалися сховатися і рухалися в бік України, де заздалегідь для них було підготовлено „вікно“ для перетину кордону».

Високопоставлене джерело з питань безпеки в Уайтхоллі повідомило Telegraph:"Відчайдушність путіна, який намагається повісити все це на Україну, не дивує, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, роблячи вигляд, що в росії немає інакомислення. Він не повинен використовувати це як виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні".

Алісія Кернс, голова Комітету у закордонних справах Парламенту Великої Британії від Консервативної партії підтримала цю думку та додала:

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«Російські медіа-канали вже поширюють фальшиві відеозаписи українських чиновників, намагаючись звинуватити Україну і надати путіну певний захист для військових злочинів, які він скоює в Україні, або, що ще гірше, привід для подальших звірств. Немає жодних ознак будь-якого зв'язку з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати її причетність».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що таку ж думку висловив чеський експерт із питань безпеки Адам Дольник, який вважає, що росія може використати теракт у Підмосков'ї для досягнення своїх цілей в Україні.

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