росія може використати теракт у Підмосков’ї для досягнення своїх цілей в Україні, — експерт

москва заявила, не надавши доказів, що виконавці злочину — розстрілу людей у ТЦ «Крокус Сіті хол» під москвою — мали контакти в Україні, і їм було надано «вікно» для перетину кордону. Адам Дольник, чеський експерт з питань безпеки, який вивчав атаки в Індії, Кенії, росії та інших країнах, сказав, що заява «Ісламської держави» (ІД) виглядає правдоподібною, повідомляє Sky news.

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«Це не завадить росіянам використати її у своїх зовнішньополітичних планах щодо України та Заходу», — додав він.

За словами пана Дольника, напади були типовим способом дій ІД та Аль-Каїди в останні роки. Він зазначив, що «Ісламська держава» має досвід нападів на росію, включаючи вибух літака, що летів у 2015 році з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх до Санкт-Петербурга, і напад на російське посольство в Кабулі в 2022 році.

За його словами, єдиним незвичним елементом було те, що нападники втекли, а не увійшли до будівлі, приготувавшись до того, що їх застрелять силовики.

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Додамо, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що версія путіна про причетність України «не витримує жодної критики».

«Для цього не треба бути експертом з питань безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками», — сказав він.

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Як раніше писали «ФАКТИ», за даними росЗМІ, силові структури росії мають головну версію — до теракту нібито причетні громадяни Таджикистану.

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