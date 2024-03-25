Не тільки «крипта»: ексчоловік Анни Трінчер розповів, як зміг купити три квартири у Києві

Ексчоловік Анни Трінчер Олександр Волошин, який постійно критикує телеведучу Машу Єфросініну, зізнався, що має декілька напрямів заробітку грошей, тому зміг купити нерухомість у Києві.

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За словами Олександра, дохід йому приносять продюсування інших блогерів, власні YouTube-проєкти та робота з криптовалютою. «Направлень насправді дуже багато. Це і продюсування. У мене є декілька блогерів, з якими ми робимо запуски на інфопродукти. Я роблю свої запуски, криптовалюта, YouTube-проєкти, іноді реклама в Instagram, але за дуже дорого. Якось дуже багато всього, я й не назву все», — поділився блогер на шоу «33 запитання від Люкс ФМ».

Свій точний заробіток Олександр Волошин не став називати, адже не хоче під час війни хизуватися цим. Утім, про те, скільки найбільше за місяць йому вдалося заробити, зірка Мережі все ж таки натякнув — це 100 тисяч доларів.

«Я про цифри, напевно, не дуже хотів би говорити, бо зараз не той час, коли треба цим хизуватися», — наголосив Волошин.

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За час своєї кар'єри блогеру вдалося придбати три квартири у Києві: дві в новобудові без ремонту, а одна вже з ремонтом на Сирці. До речі, першу оселю Волошин купив завдяки мамі, адже вона на цьому наполягла.

«Одна в мене квартира з ремонтом. Розташована на Сирці. Дві квартири в мене без ремонту, вони розташовані в новобудові. Ті, що без ремонту, 90 квадратних метрів, а та, що з ремонтом — 55. Перша квартира з'явилася чотири роки тому, бо мама сказала: „Купи, Сашо, квартиру, бо я буду не спати ночами“. Я і купив», — зізнався блогер.

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Крім того, Олександр також пробує себе на музичній ниві — нещодавно він записав пісню про кохання, яке завершилося розривом.

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При цьому виконавець стверджує, що пісня не пов'язана з його особистим життям. Хоча багато шанувальників впевнені в протилежному — адже розставання його з Анною Трінчер сталося не так давно і навряд чи він зміг так швидко її забути.

Фото із соцмереж

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