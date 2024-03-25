«Йому не можна довіряти»: стало відомо, чому принц Гаррі дізнався про діагноз Кейт Міддлтон тільки з новин

Принц Гаррі, який раніше разом зі своєю дружиною Меган Маркл висловив підтримку Кейт Міддлтон у зв'язку з виявленим у неї раком, дізнався про діагноз жінки не від брата чи від близьких родичів, а з новин.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє з посиланням на інсайдерів видання Daily Mail.

Поки таблоїди припускають, що на тлі тривожних новин принц Гаррі може нарешті помиритися з сім'єю — тим більше, що герцог Сассекський невдовзі збирається до Лондона, інсайдери вважають, що шансів на це небагато, адже Кейт та Вільям навіть не повідомили йому новину особисто. Як зазначають джерела, це пов'язано з тим, що, на думку Вільяма та Кейт, довіряти принцу Гаррі не можна, адже він може зробити їхні особисті справи надбанням громадськості.

Вільям «завжди робив усе можливе, щоб захистити свою сім'ю, тобто він зосереджений на забезпеченні конфіденційності Кейт та захисті їхніх дітей», заявляє джерело. Інсайдери видання додають, що візит Гаррі не надто турбує пару: на тлі проблем зі здоров'ям у Кейт та короля Карла III «проблема Гаррі — останнє, про що вони думають».

РЕКЛАМА

Відносини принца Вільяма з братом зіпсувалися після того, як Гаррі, виїхавши разом із Меган Маркл із Великобританії, дав кілька гучних інтерв'ю та написав мемуари під назвою «Запасний». Гаррі розповів багато неприємних подробиць про життя в королівській родині, звинуватив родичів у расизмі та знущаннях над Меганом Марклом. Пізніше у ЗМІ неодноразово з'являлися припущення, що Гаррі хоче помиритися з сім'єю, але поки що цього так і не сталося.

Раніше Кейт Міддлтон розповіла у відеозверненні, що у неї виявили рак.

РЕКЛАМА

До цього через раптове зникнення Кейт Міддлтон у світі з'явилося безліч теорій змови. Хтось казав, що Кейт зробила пластику, хтось — що вона втекла з палацу через зраду принца Вільяма, а також його позашлюбну дитину.



РЕКЛАМА

244

Читайте нас у Facebook