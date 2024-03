Діагноз Кейт Міддлтон: у США різко змінили підхід до висвітлення новин про принцесу

Після тижнів інтенсивних спекуляцій, не лише в соціальних мережах, але й у деяких ЗМІ, тон висвітлення здоров'я принцеси Уельської в США змінився. Як і у Великобританії, діагноз раку Кейт Міддлтон кілька днів домінував на головних телеканалах і в газетах. Це певний зсув у порівнянні з тим, що відбувалося протягом останніх тижнів, коли з'явилися жарти і теорії змови після оприлюднення сумнозвісної підробленої фотографії з Кенсінгтонського палацу на День матері. Метою знімка було вгамувати спекуляції про операцію принцеси — але він розпалив полум'я, коли інформаційні агентства вилучили його після редагування.

У той час, як чутки про здоров'я та особисте життя Кейт поширювалися в соціальних мережах, у США їх коментували такі знаменитості.

У програмі The Late Show With Stephen Colbert ведучий жартував про королівську родину, а сатирична програма новин The Daily Show також випустила в ефір шестихвилинний сегмент, присвячений цій ситуації, пише видання Sky News.

Енді Коен, ведучий американського ток-шоу «Дивіться, що відбувається в прямому ефірі!», також написав у Твіттері «Це не Кейт…» після того, як з'явилися фотографії, на яких принцеса Уельська робить покупки разом з принцом Вільямом у фермерському магазині у Віндзорі.

Ведуча The View Вупі Голдберг, однак, зайняла більш серйозну позицію, припустивши, що теорії змови, які з'явилися після публікації фото, не були добрими.

Розважальний сайт TMZ випустив в ефір документальний фільм «Розслідування TMZ: Де Кейт Міддлтон?» на телеканалі Fox у четвер ввечері, з коментарями телеведучого Пірса Моргана, колишнього дворецького принцеси Діани Пола Баррелла, а також американського хірурга.

Аналіз Sky News показав, що кількість згадок про Кейт Міддлтон у США у Facebook та Instagram за день до публікації фото 9 березня становила близько 2 600, а 11 березня — понад 128 000. Зараз тон в Америці змінився, і з усього світу лунає потік підтримки і побажань одужання.

У п'ятницю ввечері хештеги WeLoveYouCatherine і GetWellSoonCatherine були в тренді на X, колишньому Твіттері — тому самому сайті, який став центром гарячкових спекуляцій на початку місяця.

Діагноз Кейт був серед головних новин найбільших телеканалів, включаючи CNN, CBS і Fox News в суботу вранці, і заголовки не сходили з перших шпальт протягом вихідних. На сайті CNN цілий розділ присвячений діагнозу Кейт і тому, «що ми знаємо», включаючи коментарі королівських і медичних експертів. На CBS з'явився сюжет, а також стаття про «здогадки» лікарів.

Гаррі і Меган, які зараз живуть у США, були серед тисяч доброзичливців, які ділилися повідомленнями про підтримку після відеозвернення принцеси, випустивши просту заяву, яка посилалася на галас, що оточував її в останні тижні — ситуацію, яку вони самі дуже добре знають.

Заголовки американських газет — і інтернет — тепер прагнуть «бути добрими». Як майбутня королева, Кейт ніколи не матиме типового приватного життя — але, сподіваємось, тепер вона зможе продовжити своє лікування подалі від хаосу конспірологічних змов.

Раніше повідомлялося, що американська акторка Блейк Лавлі вибачилася перед принцесою Кейт, а Ріші Сунак вважає, що з принцесою Уельською ЗМІ поводилися несправедливо.

