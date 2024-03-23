Гаррі й Меган висловилися з приводу онкологічного діагнозу Кейт

Принцеса Кейт днями опублікувала на своєму акаунті в Instagram відео, в якому вона повідомила, що хвора на рак. Відтоді, як у січні дружина принца Вільяма перенесла операцію на черевній порожнині, а потім зникла з поля зору громадськості, спекуляції щодо її здоров'я постійно зростають. Після оголошення діагнозу 42-річній жінці висловили співчуття люди з усього світу.

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Королівський експерт Ребека Інгліш вийшла на зв'язок через мережу Х із заявою короля Чарльза III, який сказав, що він «дуже пишається Кейт за те, що вона має мужність говорити про це».

75-річний король, який сам хворий на рак, підтримував тісний контакт зі своєю невісткою протягом останніх кількох тижнів після їхнього спільного перебування в лікарні. І він, і королева Камілла пропонують свою підтримку всій родині в цей важкий час, пише t-online.

Незабаром після публікації відео, принц Гаррі та герцогиня Меган також висловилися. У короткому повідомленні вони сказали: «Ми бажаємо Кейт та її родині здоров'я і зцілення і сподіваємося, що вони зможуть зробити це приватно і в мирі».

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Білий дім також знайшов слова підтримки для принцеси Кейт. «Ми дуже засмучені цією новиною», — сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на пресконференції.

Вона також побажала їй повного одужання.

«Мої думки з принцесою Уельською, її дітьми та всією королівською родиною після новини про рак, якою вона так хоробро поділилася, — написав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в мережі X. — Від імені всіх канадців я висловлюю їй свою підтримку під час лікування. Ми всі бажаємо їй якнайшвидшого одужання».

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Водночас прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, висловивши принцесі підтримку, заявив, що з нею несправедливо поводилися ЗМІ та соціальні мережі.

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