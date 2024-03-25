Про оточення не йдеться: аналітики про ситуацію навколо Часового Яру

За повідомленнями, російські війська наближаються до околиць Часового Яру Донецької області, але навряд чи загрожують оточенню або захопленню населеного пункту в найближчі місяці. За оцінками ISW, окупанти просунулися в межах 1,5 кілометрів від Часового Яру на основі наявних візуальних доказів, а російські військові блогери заявили 24 березня, що російські війська нещодавно просунулися далі в напрямку і до околиць селища.

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Міноборони рф заявило 23 березня, що російські війська захопили Іванівське — на захід від Бахмута і безпосередньо на схід від Часів Яру, хоча ISW не бачив підтверджень того.

У листопаді 2023 року російські війська розпочали локальну наступальну операцію на Бахмутському напрямку, метою якої є повернення території, звільненої Україною під час контрнаступу влітку 2023 року, та захоплення Часового Яру.

Однак за останні чотири місяці російські війська досягли лише незначних тактичних успіхів на північний захід і захід від Бахмута.

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Наявні знімки, які ISW поки не хоче описувати більш детально зараз, щоб зберегти оперативну безпеку України, показують, що українські сили встановили значні укріплення у формі кільця в районі Часового Яру. Й російським військам, ймовірно, буде важко прорвати цю оборону при їх нинішньому темпі наступу в цьому районі.

Українські та російські джерела повідомляють, що російські війська планували перекинути сили в район Бахмута з авдіївського напрямку після захоплення Авдіївки всередині лютого. Але можливість використати тактичні вразливості України безпосередньо на захід від Авдіївки стимулювала російські війська підтримувати темп наступальних операцій в цьому районі. Та можливо, завадила російському командуванню накопичити більше сил на бахмутському напрямку.

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Незрозуміло, чи достатньо російських елементів, які діяли в районі Бахмута з початку українського контрнаступу влітку 2023 року, для потенційної інтенсифікації зусиль із захоплення Часового Яру, або ж російським військам потрібно буде акумулювати більше сил поблизу Бахмута, якщо вони захочуть продовжити такі зусилля.

Тактичні успіхи російських військ на схід від Часового Яру не створили умов для оточення або блокування населеного пункту, і російським військам, ймовірно, доведеться досягти значних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж вони почнуть оточення або блокування населеного пункту.

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Раніше «ФАКТИ» писали, аналітики вважають, що рф використовує дефіцит боєприпасів у СОУ.

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