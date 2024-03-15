Російські війська не мають потенціалу для наступу: аналітики назвали аргументи

Український військовий оглядач Костянтин Машовець висловив свою думку щодо російського потенціалу та потужностей оборонно-промислової бази (ОПБ), що збігається з попередніми оцінками ISW. Машовець заявив, що російське військове командування має на меті створити стратегічний резерв для наступальних операцій навесні-влітку 2024 року, але не планує оснащувати ці нові частини та з'єднання необхідною кількістю озброєння та техніки через поточні виробничі обмеження російського ОПК.

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Машовець додав, що російське військове командування планує оснастити до другого й четвертого кварталів 2024 року лише 27-му мотострілецьку дивізію, яка, як повідомляється, перебуває в процесі формування на базі існуючої 21-ї мотострілецької бригади Центрального військового округу, до 87 відсотків від доктринально необхідної кількості озброєння й техніки, і припустив, що російське військове командування має аналогічну мету щодо інших нових з'єднань і частин, йдеться у звіті.

За оцінкою Машовця, малоймовірно, що російські війська зможуть досягти цієї мети до четвертого кварталу 2024 року, враховуючи, що багато російських полків, бригад і дивізій, які зараз діють в Україні, мають лише близько 30 відсотків від необхідної кількості озброєння та техніки. Кілька західних і українських військових чиновників та аналітиків зазначили, що цифри виробництва танків, про які повідомляє росія, здебільшого показують відновлені й сучасні танки, взяті зі складу, а не нове виробництво.

В ISW впевнені, що російські війська здатні підтримувати нинішній темп операцій, але навряд чи зможуть повністю підтримати потенційну наступальну операцію оперативного або стратегічного рівня з використанням стратегічного резерву живої сили у 2024 році.

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Повідомлення про те, що російські військові надають пріоритет створенню нових недооснащених частин і з'єднань, узгоджуються з оцінкою ISW про те, що росія надає перевагу кількості живої сили й техніки, а не якості своїх військ.

Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування має намір сформувати основну частину 27-ї мотострілецької дивізії з новостворених 433-го мотострілецького полку (за повідомленнями, укомплектованого деградованими елементами 21-го окремого мотострілецького полку), 506-го мотострілецького полку та 589-го мотострілецького полку. Він додав, що росія наразі формує 433-й, 506-й та 589-й мотострілецькі полки на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області та полігоні «Трьохізбенський» в окупованій Луганській області та планує, що ці частини будуть готові до бойових дій наприкінці весни або на початку літа 2024 року.

Ці новостворені полки, ймовірно, призначені для швидкого розгортання в Україні для компенсації втрат на фронті й навряд чи будуть укомплектовані високоякісними новобранцями або діятимуть на рівні доктринальної граничної чисельності.

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Хоча росія, ймовірно, не має можливості укомплектувати ці нові підрозділи до запланованої граничної чисельності в найближчій перспективі, російське військове командування майже напевно має довгострокові наміри щодо повного оснащення цих та подібних підрозділів. Костянтин Машовець зазначив, що російське військове командування вже було змушене переглянути формування низки підрозділів через розбіжності між російськими амбіціями щодо створення збройних сил і реаліями, і що здатність росії розгортати свої стратегічні резерви на практиці, ймовірно, обмежена. Схоже, що російське військове командування надає перевагу короткостроковим вигодам, таким як обмежені територіальні надбання, а не довгостроковій стійкості та широкомасштабним оперативно значущим операціям в Україні на тлі триваючих російських зусиль з реформування та реконструкції.

За оцінками ISW, використання російським військовим командуванням поточних змін у структурі збройних сил для введення новостворених і недоукомплектованих формувань у бойові дії в Україні, ймовірно, обмежить безпосередню ефективність цих підрозділів на полі бою, але буде достатнім для підтримання поточного темпу операцій. Основною змінною, яка, ймовірно, визначатиме швидкість, з якою такі частково поповнені російські війська зможуть просуватися вперед цього літа, є доступність матеріально-технічних засобів для України, яка своєю чергою значною мірою залежить від подальшого надання військової допомоги з боку США.

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