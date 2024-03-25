Російські війська, ймовірно, намагаються скористатися нинішнім дефіцитом українських матеріальних засобів, готуючись до зусиль, які змусять Україну витратити значну частину західної допомоги у сфері безпеки, яку вона може отримати в найближчі місяці. Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що він очікує, що європейська безпекова допомога вирівняє диспропорції між російськими та українськими артилерійськими можливостями в найближчі місяць-два. Він додав, що російські війська наразі мають перевагу в артилерійських боєприпасах у пропорції сім до одного над українськими, а поточна нестача українських боєприпасів обмежує здатність України запобігти поступовій тактичній перевазі росіян вздовж фронту.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що українським силам доводиться приймати складні рішення щодо відходу з певних районів через постійні затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, йдеться у звіті ISW.

Аналітики наголошують, що нестача боєприпасів, ймовірно, змусить українські сили приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над тими ділянками, де обмежені територіальні втрати є найменш руйнівними. Російські війська можуть намагатися зберегти темп своїх наступальних операцій, незважаючи на складні погодні умови та рельєф місцевості, щоб скористатися нестачею українських матеріальних засобів до того, як в Україну надійде обіцяна західна допомога у сфері безпеки.

«Очікувані пакети західної допомоги у сфері безпеки можуть вирішити нагальні проблеми дефіциту в Україні, але російські наступальні зусилля і надалі змушуватимуть Україну витрачати матеріальні засоби таким чином, що за відсутності більш послідовної допомоги у сфері безпеки з часом може виникнути подібний дефіцит».

РЕКЛАМА

Очікувана широкомасштабна наступальна операція росії влітку 2024 року вимагатиме від українських військ витрачати матеріальні засоби, яких бракує, і російське командування може мати намір частково використати літню наступальну операцію для того, щоб не дати українським військам змоги розгорнути добре забезпечені сили на тривалий період або накопичити матеріальні засоби для майбутніх контрнаступальних операцій.

Послідовне надання західної військової допомоги в ключових системах, багато з яких лише США можуть надати швидко і в широких масштабах, відіграватиме вирішальну роль у визначенні російських перспектив у 2024 році і тоді, коли українські війська зможуть спробувати перехопити ініціативу на всьому театрі воєнних дій.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про заяву члена Ради Безпеки КБФ, ексдиректора ЦРУ, генерала Девіда Петреуса під час Київського Безпекового Форуму. Він сказав, що Україна зможе стримати російський наступ і перехопити ініціативу, якщо Конгрес США ухвалить рішення про виділення військової допомоги.

РЕКЛАМА

111

Читайте нас у Facebook