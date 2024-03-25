Додайте при поливі кілька таблеток копійчаного засобу: цибуля виросте просто на диво

Кожному досвідченому дачнику відомо, що при вирощуванні будь-якої рослини важливо дотримуватися не лише правил агротехніки, а й подбати про її захист. Йдеться не лише про захист картоплі від колорадського жука, але й про захист цибулі від різних шкідників.

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На щастя, існує копійчаний засіб, який допоможе позбавитися настирливих шкідників і зібрати високий урожай цибулі, пише спеціалізоване видання.

Найчастіше посадки цибулі ушкоджує муха цибулева. Але на допомогу овочівнику прийде метронідазол — протимікробний та протипротозойний засіб, ці таблетки мають бути в аптечці у кожного дачника.

Для приготування розчину потрібно взяти 5 таблеток метронідазолу та розчинити у 10 л води. Таким розчином поливають грядки відразу після прополювання, 2−3 рази у місяць.

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Допоможе метронідазол і впоратися із чорною ніжкою на розсаді. Під час обробки розсади достатньо взяти 1 таблетку на 1 літр води. Тож це універсальний засіб, який обов’язково має бути у вашій аптечці.

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А ще до кінця березня слід встигнути підживити полуницю, аби її урожай влітку вас порадував.

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