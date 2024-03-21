На картоплі не буде колорадського жука роками: як приготувати чудо-розчин проти небезпечного шкідника

Колорадський жук — шкідник, який здатен дуже швидко знищити посадки картоплі та позбавити сім'ю урожаю на дачі та городі, і з яким городники та фермери постійно ведуть боротьбу у будь-яку пору року.

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Боротьба з колорадським жуком ведеться постійно, часто — хімією (інсектицидами). В той же час любителі городництва пропонують виготовити розчин, яким потрібно обробити картоплю перед посадкою, і який допоможе позбутися жука на тривалий період часу, пише Ukr.Media.

Підготовка компонентів

Перед приготуванням розчину для обробки картоплі потрібно окремо, бажано за добу, приготувати два компоненти. Перший — попел. 0,5 л золи залийте 1 л гарячої води (90 градусів).

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В окрему ємність висипте 50 г порошку бурштинової кислоти. Залийте 0,5 л гарячої води (за пару годин до приготування основного розчину).

Розчин для насіннєвої картоплі

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Підготуйте досить містке відро (краще — на 20 л). Налийте 10 л води. Додайте перший компонент розчину — препарат «Максим» (протруйник). На весь обсяг достатньо 25 мл.

Потім обов'язковий компонент — зелене калійне мило. Досить 2 ст. л.

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Далі в розчин вирушає березовий дьоготь. Додайте 40 мл. Наприкінці влийте раніше приготовані розчини золи та бурштинової кислоти.

Обробка картоплі перед посадкою

Тепер знадобиться досить місткий таз, куди спокійно поміщається ящик із насіннєвою картоплею. Перелийте розчин.

Помістіть пластикову скриньку, в яку викладено насіннєву картоплю в 1 ряд. Залишіть на 5 хвилин, потім відправте наступний. Таким чином обробіть всю картоплю, а через півдня висадіть на город!

Така обробка захищає не лише від хвороб, а й від шкідників, головним з яких був і залишається колорадський жук! Насіннєвий посадковий матеріал швидко укорінюється і йде в зріст.

«Обов'язково спробуйте цю обробку!» — радять експерти.

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Раніше «ФАКТИ» писали про два відвари, які можуть сильно зміцнити розсаду.

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