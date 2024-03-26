ЗСУ завдали ракетного удару по захопленому окупантами кораблю «Костянтин Ольшанський»

ВМС України завдали удару по десантному кораблю «Костянтин Ольшанський», який рф викрала в України під час анексії Криму. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі FREEДOM, 24 березня корабель було атаковано українською ракетою «Нептун». Ушкодження судна уточнюються, але найвірогідніше, що він не зможе виконувати завдання принаймні найближчим часом, як десантні кораблі «Азов», «Ямал» та «Іван Хурс», що їх було уражено разом з ним.

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Відомо, що корабель «Костянтин Ольшанський» 9 років стояв у бухті й окупанти його почали розбирати на запчастини. Але на 10 рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його відновили, повідомив Плетенчук.

При цьому вони хотіли видати, що нібито відновили із «своїх» великих десантних кораблів, до прикладу раніше пошкоджений Україною корабель — «Мінськ» чи «Оленегорський горняк». Адже там пошкодження такі, що їхнє відновлення під великим питанням.

«Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим «Нептуном»,

- сказав Плетенчук.

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Він також нагадав, що коли росія почала захоплення Криму наші моряки на «Костянтині Ольшанському» встигли вивести з ладу як мінімум окремі бортові системи та мінімум один із двигунів.

Нагадаємо, що під час попередньої масштабної атаки по Криму там загинуло понад 30 окупантів та вражено добре замаскований командний пункт, у якому під час удару перебувало понад два десятки російських офіцерів. Також внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено три літаки Су-27 на аеродромі «Бельбек». Один із літаків пошкоджений дуже серйозно. Усього в результаті атаки загинули 34 російські військові, 11 з них — офіцери. Ще близько 40 військових поранено.

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