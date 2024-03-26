Російські удари по українських енергетичних об'єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал. А війська рф, ймовірно, намагаються використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів у новій спробі зруйнувати енергетичну систему України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть мати на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів. Особливо для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які, як повідомляється, суттєво обмежать можливості української системи протиповітряної оборони.

Російські війська неухильно погіршували деякі українські можливості виробництва електроенергії: захоплення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у березні 2022 року, окупація Каховської гідроелектростанції у лютому 2022 року і подальше руйнування її греблі в червні 2023 року, а тепер значне пошкодження Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі під час удару 22 березня 2024 року.

Як йдеться у звіті, удари рф спрямовані на внутрішню нестабільність в Україні, оскільки кремль прагне знизити внутрішню і міжнародну довіру до українського уряду. Південне оперативне командування Збройних сил України 22 березня попередило, що росія готує інформаційні операції, спрямовані на неправдиве представлення України як безвладної держави.

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Раніше «ФАКТИ» публікували тези матеріалу The Economist про новий підхід до об'єднання 27 країн ЄС в одного значного і рішучого союзника, який є необхідним, але важко досяжним. Європейські союзники України або збанкрутілі, або малі, або нерішучі.

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