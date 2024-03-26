Кріштіану Роналду промчав нічним Лісабоном на розкішному Ferrari, який здатний їздити сам (відео)

Нападник «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду, який кілька років тому купив McLaren Senna за 1 млн євро, похвалився своїм новим «залізним конем». Футболіст, котрий пропустив товариський матч Португалія — Швеція (5:2), проїхався вулицями нічного Лісабона на шикарному Ferari Dajtona SP3 вартістю 2 млн євро.

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Нова «іграшка» знаменитого форварда оснащена найпотужнішим в історії Ferrari двигуном внутрішнього згоряння (840 кінських сил) і здатна розігнатися від 0 до 100 км/год за 2,85 секунди і розвинути максимальну швидкість 340 км/год.

Ба більше, автомобіль, що придбав Кріштіану Роналду, дозволяє водієві прибрати руки з керма і передати управління 80% функцій самому «залізному коневі» через систему «людина — машина».

До речі, колекція автомобілів знаменитого футболіста налічує понад 25 екземплярів. Серед них гіперкар Bugatti Veyron (2,3 млн євро), Ferrari 599 GTB Fiorano (450 тисяч), Lamborghini Aventador (400 тисяч), Rolls-Royce Ghost (350 тисяч євро), Mercedes S 65 AMG Coupé (200 тисяч), Audi S8 (130 тисяч) та ще багато дорогих «машинок». Лише страхування всього цього «стада» обходиться Кріштіану Роналду у понад 150 тисяч євро щорічно.

Втім, не варто забувати, що португалець не просто великий любитель люксових машин, а й пристрасний їхній колекціонер. За підрахунками видання El Economista, CR7 витратив на свій «джентльменський набір» машин уже понад 110 мільйонів євро.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду придбав розкішний Rolls Royce.

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