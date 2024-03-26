Чому багато пенсіонерів залишилися розчаровані березневою індексацією і чим пенсія відрізняється від пенсійної виплати

У березні в Україні пройшла довгоочікувана індексація пенсій. Однак чимало пенсіонерів залишились невдоволені тими сумами, які вони отримали. Адже уряд анонсував 8% індексації, тоді як на ділі підвищення виявилося меншим.

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На це у Пенсійному фонді розповіли ТСН, що насправді індексація склала не 8%, а 7,96%. По-друге, там вказали на різницю між поняттями «пенсія» і «пенсійна виплата».

Пенсія призначається за підсумками страхового стажу, тобто з якого були сплачені внески у ПФУ і розміру офіційної зарплати. А пенсійна виплата — це пенсія плюс різні доплати, наприклад за понаднормовий стаж. Тобто пенсія не може бути більшою, ніж пенсійна виплата — може бути тільки меншою або дорівнювати пенсійній виплаті.

Так от у березні індексувались саме «чисті» пенсії", тому багато хто, у кого пенсія більша за мінімальну, отримали не 7,96% підвищення, а приблизно 5−6%. Ще одна причина — максимальна сума індексації обмежена розміром у 1500 грн, як і торік.

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З чого складається сума, яку пенсіонери отримали у березні

До неї входять проіндексована пенсія та різні надбавки — за понаднормовий стаж, нагороди тощо. Для пенсіонерів 2019—2020 років це ще й додаткові доплати у зв’язку з тим, що їхні пенсії у попередні роки не індексували.

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Наприклад, пенсіонер отримує пенсію з 2018 року, має 40 років стажу і почесне звання «заслужений економіст». Його пенсія (не пенсійна виплата) становить 8000 гривень. Додатково до пенсії він отримує доплату за 5 років понаднормового стажу і за почесне звання. Доплата за стаж — 5% від мінімальної пенсії, по 1% за кожний рік (104,65 грн). Доплата за почесне звання — ще 25% від мінпенсії або 523,25 грн. Тобто всього до індексації це 8627 грн 90 коп.

Проіндексована пенсія за березень — 8000×1,0796 = 8636,8 грн. Також через збільшення соцстандартів з 1 січня 2024 року, зокрема мінімальної пенсії з 2093 до 2361 грн, зросли і доплати. Опускаючи проміжні розрахунки, маємо: доплата за стаж стала 118,05 грн, доплата за почесне звання — 590,25 грн. Отже нова пенсійна виплата з березня у пенсіонера складає 9345,1 грн (+718,1 грн).

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Чому пенсіонери 2021−2023 року отримали додатково лише по 100 гривень

Через значне зростання середньої зарплати, яка застосовується для розрахунку, пенсії у цих людей і так набагато вищі, ніж у тих, хто став пенсіонером раніше і має такий же стаж. Тому такі пенсії у 2024 році не індексуються, а 100 грн — це доплата, своєрідний бонус, як було у 2021−23 роках.

Чому не було підвищено або майже не підвищено пенсії тим, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2019−2020 роках

Як роз’яснили у ПФУ, такі пенсії не індексувались протягом 2020−2023 років, бо на той час були високими. Нараховувались лише доплати, які за 2021−2023 роки склали в сумі 335 грн. У 2024 році ці доплати було скасовано, і по факту індексація пенсій у багатьох вийшла навіть меншою, ніж 335 грн. Враховуючи, що вже призначена їм пенсійна виплата не може бути зменшена, її залишили на попередньому рівні. Незначне підвищення отримали ті, хто мав пенсію (не пенсійну виплату), більшу за 11000 грн, і понаднормовий стаж. Тобто фактично індексацію провели, однак її «з'їла» відміна доплат. Ситуація може бути виправлена лише через рік при наступному індексуванні пенсій.

Нагадаємо, що пенсійний експерт пояснив, хто не відчує «підвищення» пенсій з 1 квітня.



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