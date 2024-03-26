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Події

Загинув внаслідок ракетного удару по Києву: в Бучі поховали місцевого жителя, який вважався зниклим безвісти

20:19 26 березня 2024
Похорон Дмитра Левковського

У Бучі попрощалися з місцевим жителем Дмитром Левковським, який був вбитий росіянами, коли вони завдали масованого ракетного удару по Києву. Він вважався зниклим безвісти з 29 грудня 2023 року. Його особистість підтвердили за допомогою ДНК-експертизи.

«Дмитру мало виповнитися 31 рік другого січня. Він захоплювався спортом, був щирим патріотом, допомагав військовим та працював на благо нашої країни, — йдеться у некролозі. - Підтримати рідних прийшли друзі, знайомі, колеги — усі, хто знав і любив Дмитра. Про нього відгукувалися як про добру, щиру та веселу людину.
У загиблого залишилися мама Олена, батько Геннадій та сестра Дарʼя».

Підтримати рідних прийшли друзі, знайомі, колеги – усі, хто знав і любив Дмитра

Нагадаємо, що 29 грудня 2023 року була найбільша за кількістю жертв атака рф на Київ від початку повномасштабного вторгнення. Загалом загинуло 33 людини та 30 отримали поранення.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли також про те, що в ніч проти 24 березня росіяни вдарили по Львівщині десятками ракет, одна з них залетіла на територію Польщі.

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