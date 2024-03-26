Дачнику на замітку: обов'язково зробіть це у березні — ваші підмерзлі та чахлі троянди швидко оживуть

Рання весна, коли земля вже відтанула, саме час подбати про прикрасу вашого саду — кущі садових троянд.

Грунт біля троянд слід ретельно і глибше розпушити, аякщо кущ підмерз, то й зрізати секатором все до здорових світлих тканин.

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Далі приступаємо до підживлення куща. Для цього знадобиться 5-літрова пластикова пляшка з відрізаним дном, пише Telegram-канал «Дача. Сад та город».

Надягаємо пляшку-ковпак на «пеньки» і вдавлюємо у розпушену землю.

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Відразу ж проводимо перше ударне підживлення сульфатом магнію — на 10 л води розводимо 20 грамів (це якраз цілий пакетик, якщо купувати в аптеці).

Шийку пляшки закручуємо кришкою.

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Після 10−14 днів робимо друге підживлення куща, але вже кальцієвої селітрою: 20 грамів селітри на відро води.

Вливаємо розчин добрива через шийку пляшки. Кришку потім можна відкрити.

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Через тиждень після підживлення кальцієвої селітрою парничка-пляшки вже можна позбутися (звісно, якщо дозволяє погода).

Нагадаємо також лайф-хак від досвідчених квітникарів, які давно вирощують троянди не лише на дачі, але й вдома.



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