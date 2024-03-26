Брав передоплату «на бензин» і зникав: у Харкові впіймали псевдоволонтера, який обіцяв евакуацію з прифронтової території

У Харкові, мешканці якого оговтуються від наслідків потужних обстрілів з території рф, викрили 35-річного шахрая.

За даними слідства, цей раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому поточного року розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій. Однак після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий «волонтер» переставав виходити на зв’язок.

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Наразі встановлено вже понад 10 потерпілих, які постраждали від дій шахрая.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова йому повідомлено про підозру за фактом шахрайства (частина 2 статті 190 Кримінального кодексу України) і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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