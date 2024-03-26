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Події

Брав передоплату «на бензин» і зникав: у Харкові впіймали псевдоволонтера, який обіцяв евакуацію з прифронтової території

11:25 26 березня 2024
Підозрюваний у шахрайстві

У Харкові, мешканці якого оговтуються від наслідків потужних обстрілів з території рф, викрили 35-річного шахрая.

За даними слідства, цей раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому поточного року розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій. Однак після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий «волонтер» переставав виходити на зв’язок.

Наразі встановлено вже понад 10 потерпілих, які постраждали від дій шахрая.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова йому повідомлено про підозру за фактом шахрайства (частина 2 статті 190 Кримінального кодексу України) і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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