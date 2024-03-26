Кейт Міддлтон мала приватний обід з королем Чарльзом перед оприлюдненням новини про рак

42-річна принцеса Уельська та її свекор, 75-річний король, вже почали лікування від раку, коли зустрілися за обідом — напередодні того, як Кейт повідомила в особистому відеозверненні про те, що у неї діагностували захворювання.

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Оскільки лікування Чарльза розпочалося 5 лютого, і Кейт також проходить курс лікування, вони мають спільний досвід у цій сфері, як зазначає джерело у палаці.

Принцеса Кейт і король Чарльз мають спільні інтереси, крім того, Чарльз завжди мав дуже добрий зв'язок з нею, каже Саллі Беделл Сміт, автор книги «Георг VI і Єлизавета: Шлюб, що врятував монархію», пише People.

«Вона цікавиться мистецькими речами і цінує мистецтво і культуру, тому має спорідненість з королем, — розповідає Сміт в інтерв'ю People. — Очевидно, що у них є щось спільне, і це може тільки зблизити їх. Це джерело заспокоєння і розради для них обох».

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Тим часом лікування короля добре прогресує, повідомляє видання. Поінформоване джерело додає, що вони з Кейт планують вести літній щоденник подій, і що все буде «залежати від поточних порад лікарів».

Минуло більше місяця відтоді, як 5 лютого Букінгемський палац оголосив діагноз короля. Тип раку не розголошувався. Тоді палац повідомив, що король Чарльз розпочав регулярний курс лікування, під час якого лікарі порадили йому відкласти публічні виступи. Король особисто повідомив про свій діагноз синам, принцу Вільяму і принцу Гаррі, а також іншим членам королівської родини.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що король відновив щотижневі зустрічі з Ріші Сунаком, під час яких вони традиційно обговорюють державні справи у Великій Британії.

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