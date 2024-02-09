«Я дуже шкодую»: що сказав Чарльз ІІІ у першій промові після новин про рак

Через два дні після оголошення діагнозу раку британський король вперше виступив із промовою з нагоди 50-ї річниці незалежності Гренади. Колись карибський архіпелаг належав Великобританії. У 1967 році Гренада отримала внутрішнє самоуправління, а незалежність у складі Британської співдружності здобула 1974 року. Тому король Чарльз III все ще вважається формальним главою архіпелагу, формою правління якого є парламентська монархія. Про це повідомляє Independent.

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У своїй заяві король висловив жаль, що через хворобу не зміг особисто прибути на ювілейні урочистості. «Можу запевнити вас, що я дуже шкодую про те, що не можу бути сьогодні з вами особисто, щоб відзначити цю віху у вашій історії».

У 2019 році Чарльз III і його дружина Камілла відвідали Гренаду з державним візитом. Британський король, очевидно, має теплі спогади про цю поїздку, про що він розповів у своїй першій публічній заяві після того, як стало відомо про його хворобу.

«У нас з дружиною залишилися такі чудові спогади про наш візит на прекрасний „Острів спецій“ п'ять років тому і особливо про теплий прийом, який нас глибоко зворушив», — йдеться в листі, який королівський палац опублікував у середу ввечері.

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У понеділок увечері палац оприлюднив інформацію про рак Чарльза, який був виявлений під час останньої госпіталізації монарха в січні у зв'язку з доброякісним збільшенням передміхурової залози. За повідомленням палацу, Чарльз вже розпочав лікування і, за порадою лікарів, на цей час не виконує жодних державних обов'язків. Однак 75-річний чоловік продовжить працювати в офісі.

Тому очікується, що популярний серед громадськості принц Вільям візьме на себе частину обов'язків свого батька — так само, як і королева Камілла та принцеса Анна, сестра Чарльза.

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На благодійному гала-вечорі в Лондоні принц Вільям подякував усім за побажання одужання його батьку від раку.

«Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати за добрі повідомлення моїй дружині та батьку, які вони отримали, особливо за останні кілька днів. Це дуже багато значить для всіх нас», — сказав 41-річний Вільям у своєму виступі на благодійному заході Лондонської служби швидкої допомоги.

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Говорячи про останні новини королівської сім'ї, він додав: «Справедливо буде сказати, що останні кілька тижнів були більше зосереджені на медицині. Ось чому я вирішив приїхати на захід, присвячений санітарній авіації, щоб трохи відволіктися».

Як натякнув Вільям у своїй промові, британські королівські особи наразі стикаються з новими поганими новинами. Дружині Вільяма, принцесі Кейт, доведеться взяти тривалу перерву після операції. Колишня дружина брата Чарльза, принца Ендрю, Сара «Фергі» Фергюсон, страждає від раку шкіри після того, як їй діагностували рак грудей.

Раніше повідомлялося, що дітям Кейт та Вільяма про свою хворобу їх дідусь повідомив особисто. Під час розмови були присутні тільки Чарльз, Кейт і діти.

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