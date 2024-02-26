«Не дозволяйте цьому тягнути вас вниз»: хворий на рак Чарльз III показав особисті листи

Британський король Чарльз III, який хворіє на рак, розповів про листи підтримки, які йому надсилають представники громадськості. Навіть собака побажав йому якнайшвидшого одужання. Монарх отримав близько 7 тисяч повідомлень відтоді, як було оголошено про його онкологічне захворювання. Букінгемський палац опублікував кілька фотографій, на яких 75-річний король читає листи.

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На одній жартівливій листівці (на фото у заголовку) навіть зображено собаку в захисному нашийнику та напис: «Принаймні тобі не доведеться носити конус». Такий нашийник для тварин іноді називали в Англії «конусом ганьби» або «єлизаветинським нашийником».

Деякі відправники також діляться у своїх повідомленнях особистим досвідом боротьби з раком. «Підійміть підборіддя, випнувши груди, залишайтеся позитивними та не дозволяйте цьому тягнути вас вниз», — рекомендує один з відправників.

Чарльз висловив подяку за численні добрі побажання

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Серед відправників також є діти: дитина мотивує короля словами: «Ніколи не здавайся. Будь хоробрим. Не виходь за межі своїх можливостей. Одужуй скоріше», — цитує Букінгемський палац слова з листів.

Нагадаємо, що у Чарльза діагностували рак під час госпіталізації, коли він лікувався від збільшення передміхурової залози. Однак подробиць про тип раку не розголошували, тільки те, що це не рак простати.

Попри хворобу, Чарльз продовжує виконувати свої службові обов'язки, але уникає публічних виступів. Він регулярно отримує документи через свою відому червону скриньку. Побажання одужання були надіслані йому також у такий спосіб.

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У нещодавно опублікованому відео зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Чарльз висловив подяку за численні добрі побажання.

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