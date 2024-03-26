«Меценатська» пенсія в Україні: як правильно оформити пожертву пенсіонеру

В Україні, де минулого року було ухвалено закон, який дозволяє благодійні внески на виплату пенсій — як адресно для конкретної особи, яка вже отримує пенсію, так і знеособлено.

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Як пояснили в Пенсійному фонді, якщо юридична або фізична особа хоче здійснити персоналізовану благодійну пожертву (адресовану конкретному пенсіонерові), то у платіжній інструкції у реквізиті «Призначення платежу» обов’язково має бути зазначено інформацію про пенсіонера, якому адресована допомога.

«А саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та мають відповідну відмітку у паспорті)», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», при перерахунку на благодійну адресну пенсію 10 тисяч гривень пенсіонер отримає 7 тисяч гривень, а решта (3 тисячі гривень) підуть на пенсії іншим українцям.

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