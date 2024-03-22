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Україна U21 перемогла майбутнього суперника команди Ротаня на Олімпійських іграх у Парижі (відео)

22:00 22 березня 2024
Молодіжна збірна України

У п'ятницю, 22 березня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка сенсаційно перемогла у відборі на Євро-2025 англійців, провела в турецькій Анталії товариський матч з командою Марокко (U23), що стала суперником «жовто-синіх» у групі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Україна (U21) — Марокко (U23) — 1:0

Україна: Нещерет (Кінарейкін, 46), Смоляков, Слюбик (Салюк, 46), Батагов (Павлюк, 46), Крупський (Роман, 46), Очеретько (Варфоломєєв, 46), Хлань (Квасниця, 46), Рубчинський (Пастух, 46), Крушинський (Яцик, 46), Брагару (Волошин, 46), Горбач (Краснопір, 46).

Гол: Очеретько (19).

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Не зважаючи на те, що команда суперника була на два роки старша, українська «молодіжка» гідно протистояла олімпійській збірній Марокко і завдяки влучному удару півзахисника «Дніпра-1» Очеретьку відсвяткувала свою шосту поспіль перемогу.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України у вівторок, 26 березня, проведе у гостях черговий відбірний матч чемпіонату Європи проти команди Азербайджану, яку підопічні іспанця Унаї Мельгоси обіграли у номінально домашньому поєдинку (1:0). До речі, перед приїздом «жовто-синіх» азербайджанці 22 березня вдома поступилися Англії — 1:5.

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Становище команд у відбірній групі молодіжного Євро-2025: 1. Україна — 15 очок (5 матчів); 2. Англія — 15 (6); 3. Сербія — 9 (5); 4. Азербайджан — 3 (5); 5. Люксембург — 3 (6); 6. Північна Ірландія — 3 (5).

Додамо, що до фінальної частини Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що національна збірна України перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у фінал плей-оф за путівку на Євро-2024.

Фото uaf.ua

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