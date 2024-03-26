«росія — частина міжнародного тероризму, як і Іран, але анітрохи не жертва»: військовий експерт про теракти у рф

ІДІЛ погрожує росії та особисто путіну новими терактами, якщо його силовики застосовуватимуть тортури щодо затриманих терористів. пєсков уже встиг заявити, що «боротьба з тероризмом вимагає міжнародного співробітництва», але ось прикрість — воно майже не ведеться, пише у соцмережі ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін. За його словами, щойно щось трапляється, росія завжди біжить плакатися до США, і зараз вони розігрують цю ж карту,

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«Зверніть увагу, як пішли кудись на десятий план убивства пригожина, Навального, фальсифіковані вибори і те, що Україна переносить війну на територію рф. кремль намагається показати, що це все пил. Мовляв, ось же міжнародний тероризм, страшна ІДІЛ, — пише Левін. — Знаєте, тут кремль знову мавпує США, як постійно це робить. Якщо ви запитаєте Вашингтон, що їхні морпіхи роблять у Сирії, вони вам дадуть відповідь: ведемо війну з ІДІЛ, а що? Що ви на це відповісте? Що з ІДІЛ не потрібно воювати? Це можна застосувати й до інших театрів бойових дій на нашій земній кульці. москва постійно намагається копіювати патерни поведінки Заходу, особливо американців — патерни поведінки панів. Тому не дивно, що пєсков — рот кремля — починає крутити платівку, мовляв, ну яка там Україна? Це взагалі наша внутрішня метушня, громадянська війна, один народ, ми тут самі розберемося, але ось найлютіший ІДІЛ же, міжнародна загроза, абракадабра, страх і жах».

За словами Левіна, путін, переляканий ударами по НПЗ і перенесенням війни на територію рф, намагається зараз розіграти карту міжнародного тероризму.

«І так, тероризм — це дійсно страшно, але росія якраз-таки частина цього міжнародного тероризму, як і Іран, але анітрохи не жертва», — зазначив експерт.

А експерт з питань росії та почесний професор Гельсінського університету Маркку Ківінен після стрілянини у «Крокус Сіті Холл» під москвою зазначив, що звинувачення України в теракті може полегшити мобілізацію росіян на війну.

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