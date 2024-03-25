Звинувачення України в теракті може полегшити мобілізацію росіян на війну: експерт про стрілянину в «Крокус Сіті Холл» у Підмосков’ї

володимир путін у телевізійному зверненні заявив, що стрільці, які напали на концертний зал під москвою, «намагалися втекти в Україну». Теракт є ескалацією агресивної війни росії в Україні, вважає Маркку Ківінен, експерт з питань росії та почесний професор Гельсінського університету, пише yle.fi.

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«Хоча українці заявили, що не стоять за цим, росія одразу ж інтерпретує це так, що напад організували українці, — каже Ківінен. — Теракт наближає війну до пересічних росіян, навіть якщо немає прямого зв'язку з війною в Україні. Все суспільство перебуває у стані війни, тому це буде пов'язано у свідомості людей насамперед з війною, що триває. Загроза насильства по-новому увійшла в повсякденне життя. Реакції страху і ненависті, які виникають у звичайних людей, — це те, чим російський режим може скористатися в Україні. Найбільше занепокоєння тут викликає те, що буде так званим реваншем».

Аркадій Мошес, програмний директор Інституту зовнішньої політики, вважає, що звинувачення України в теракті є найпростішим поясненням для російського керівництва. Бо це відвертає увагу від російських служб безпеки.

«Наміри ІДІЛ були пропущені службою безпеки, — зауважує Аркадій Мошес. - путіну було б важче сказати, що ІДІЛ підготувала атаку, і вона залишилася непоміченою. путін, який починає новий президентський термін, навряд чи отримає політичну вигоду від цієї атаки. Останнє, що потрібно путіну, це демонстрація того, що його служба безпеки працює погано. Але звинувачення України в атаці може полегшити мобілізацію людей на фронт. Вважається, що росія готується до ще одного великого наступу в Україні. Теракт може спровокувати нову хвилю антиукраїнських настроїв у росії».

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Про те, що росія може використати теракт у Підмосков’ї для досягнення своїх цілей в Україні, раніше також попереджав чеський експерт з питань безпеки Адам Дольник.

А Майкл Кларк, експерт з питань оборони й безпеки, колишній генеральний директор Королівського інституту об'єднаних збройних сил, заявив, що путін має на меті отримати весь Донбас до кінця 2024 року.

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