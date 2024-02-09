Любителі кави рідше хворіють на рак товстої кишки: все, що ви не знали про цей напій

Ах, кава. Незалежно від того, чи купуєте ви стаканчик по дорозі на роботу, чи вибігаєте після тренування, щоб підкріпитися знежиреним лате, чи власноруч варите каву вдома, важко уявити собі день без неї. Кофеїн підбадьорює, і є щось неймовірно заспокійливе в тому, щоб випити чашечку гарячої кави. Але чи корисно пити каву, у медиків запитали автори видання Johns Hopkins medicine

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Й новини хороші. Докази на користь кави сильніші, ніж будь-коли. Дослідження за дослідженням показують, що ви можете отримати більше користі від улюбленого ранкового напою, ніж ви думали: кава багата на речовини, які можуть допомогти захиститися від станів, більш поширених серед жінок, включаючи хворобу Альцгеймера та серцеві захворювання, кажуть експерти з харчування з Медичної школи Університету Джона Хопкінса.

Нещодавні дослідження показали, що люди, які п'ють каву, рідше помирають від деяких основних причин смерті особливо серед жінок: ішемічної хвороби серця, інсульту, діабету та хвороб нирок. Ваш організм може краще засвоювати глюкозу (або цукор). Ця теорія лежить в основі досліджень, які виявили, що люди, які п'ють більше кави, менш схильні до діабету 2 типу.

Вживання однієї-двох чашок кави на день може допомогти запобігти серцевій недостатності, коли ослабленому серцю важко перекачувати достатню кількість крові в організм. Кофеїн не лише знижує ймовірність розвитку хвороби Паркінсона, але й може допомогти людям із цим захворюванням краще контролювати свої рухи. Як звичайна кава, так і кава без кофеїну, схоже, має захисну дію на печінку. Дослідження показують, що у людей, які п'ють каву, рівень печінкових ферментів частіше знаходиться в межах здорового діапазону, ніж у людей, які не п'ють каву.

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Рак товстої кишки розвивається в однієї з 23 жінок. Але дослідники виявили, що люди, які п'ють каву — без кофеїну або звичайну — на 26 відсотків рідше хворіють на рак товстої кишки.

Майже дві третини американців, які живуть з хворобою Альцгеймера, — жінки. Але кофеїн у двох чашках кави може забезпечити значний захист від розвитку цього захворювання. Дослідники виявили, що жінки у віці 65 років і старше, які випивали дві-три чашки кави на день, були менш схильні до розвитку деменції в цілому.

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Для жінок вживання принаймні однієї чашки кави на день пов'язане зі зниженням ризику інсульту, який є четвертою основною причиною смерті серед жінок.

Нагадаємо, що кава не тільки смачна та корисна сама по собі. З нею можна приготувати навіть вишукане ожинове варення.

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