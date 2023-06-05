«Позитивно впливає на роботу печінки»: як отримати максимум користі від кави

Час від часу чуємо, що хтось відмовився від кави, бо проводить «детокс». Інші радять відмовитися, бо «вимиває» кальцій та зневоднює організм, треті кажуть, що натще не можна, бо подразнює шлунок та кишківник, четверті — що провокує рак. Однак, попри всі страшилки, люди продовжують пити каву. Відома дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, як використати властивості напою з максимальною користю.

«Кава — це тонізуючий напій, в декількох ковтках якого містяться тисячі біологічно активних речовин. Серед них кофеїн, завдяки якому кава й дає відчуття бадьорості, енергії, хорошого самопочуття. Після того, як ми випили чашку кави, через 45 хвилин майже 90% кофеїну потрапляє в кров, і це відчуття бадьорості та енергії триває ще 2,5−4,5 години, потім кофеїн виводиться з організму й приходить легка втома, особливо, якщо вже післяобідній час, під вечір. Це відбувається тому, що кофеїн діє на нейрони (клітини головного мозку) певним чином: він прикріплюється до рецепторів на їхній поверхні, їх називають аденозиновими. Протягом дня у клітинах виробляється речовина під назвою аденозин. Збільшення його — це сигнал організму про виснаження запасів енергії. Ця втома — сигнал організму, що час перепочити. Але замість того, щоб хоча б 10−15 хвилин поспати, набратися справжньої енергії, ми готуємо собі чашку міцної кави. І вона справді нас активує. Точніше, молекули кофеїну блокують аденозин та витісняють його з рецепторів. Кофеїн належить до слабких психостимуляторів. Якщо ми вживаємо каву щодня та багато, з часом може розвинутися нечутливість до кофеїну. Це стан, коли на поверхні клітин починають утворюватися нові аденозинові рецептори і на них „сідають“ молекули аденозину, незважаючи на кофеїн. Так організм прагне захистити себе від надмірної стимуляції та відпочити. Проявляється в тому, що людина п’є і п’є каву, але відчуття бадьорості немає, навпаки, втома наступає раніше і, щоб прийти в тонус, потрібно дедалі більше кави, а на відновлення організму — більше часу. Тому максимально розумною дозою кофеїну є 300 мг в день. Переходячи цю межу, ви заходите в зону ризику перевтоми та серцево-судинних проблем».

Щоб позбавитися кофеїнової залежності, дієтологиня радить кількість чашок кави зменшити поступово.

«Кава дійсно корисна, але все залежить від дози. Вона позитивно впливає на роботу печінки та імунну систему, зменшує ризик хвороб серця і запалення взагалі, покращує стан і роботу судин, — розповідає Оксана Скиталінська. — Зменшує імовірність діабету 2-го типу, раку печінки, простати, деяких видів раку молочної залози. Може знижувати ризик нейродегенеративних захворювань. Тому кава не лише тонізує мозок, але й захищає його. Кава зменшує запалення також за рахунок поліфенолів та оксикоричної кислоти з обсмаженої кави. Якщо любите каву, то пийте, але 2−3 рази на день і бажано в першій половині дня, в другій половині дня, якщо хочете збадьоритися, можете випити склянку неміцного зеленого чаю. Якщо є можливість поспати, зробіть це до 15-ї години. Ви значно подовжите період активної роботи, так, ніби вам додасться ще декілька ранкових годин. Не пийте каву на ніч».

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