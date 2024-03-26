У Раді хочуть змусити прокурорів публічно вибачатися перед виправданими судом

У Верховній Раді, де нещодавно в першому читанні прийняли проєкт закону щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, народний депутат України Анатолій Бурміч 25 березня подав до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо публічного вибачення прокурора в разі закриття кримінального провадження».

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Так, даним документом нардеп пропонує ввести у кримінальний процес новий термін — публічне вибачення прокурора.

У пояснювальній записці до документа він зазначає, що цим законопроєктом пропонує зобов’язати прокурорів вибачатися перед обвинуваченими у разі недоведення їх вини.

Згідно з його пропозицією, надавати публічні вибачення від імені держави прокурори будуть зобов’язані протягом 30 днів з моменту закриття кримінального провадження.

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Причому у разі смерті особи, чиї права, свободи чи інтереси були обмежені, публічне вибачення буде надано близьким родичам та членам сім’ї померлої особи за їхньою вимогою.

Крім того, депутат пропонує оприлюднювати ці вибачення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

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Як писали «ФАКТИ», днями Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт для військових та поліцейських.

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