Пити чи не пити молоко дорослим: аргументи «за» та «проти»

Не бракує аргументів «за» і «проти» вживання молока в дорослому віці. Чи дійсно це здоровий варіант? Чи будемо ми здорові, якщо будемо регулярно пити молоко? Видання Czytelnia zdrowia зібрало аргументи з кожного боку, щоб відповісти на питання, чи можна пити молоко дорослим. Раніше «ФАКТИ» писали про топ-продукти, які лідирують за кількістю білка — і це не тільки молоко.

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Згідно з харчовими пірамідами, ми повинні випивати близько 2 склянок молока або споживати перероблені молочні продукти щодня. Однак це не скрізь прийнято — існують як дослідження, так і тверде переконання, що в дорослому віці молоко не варто пити. Аргументів не бракує — один з них полягає в тому, що у тваринному світі жодна доросла тварина не п'є молоко, що може свідчити про те, що вона не потребує його для подальшого розвитку або для підтримки здоров'я. Інший аргумент полягає в тому, що популяризація молока — це вигадка харчових компаній, які шукають способи продати свій продукт через соціальні кампанії.

Вміст кальцію та вітамінів — кістки людини потребують постійної присутності кальцію в організмі для формування міцних структур. Білок, що міститься в молоці, є корисним будівельним матеріалом для нашого організму, беручи участь в утворенні білків людини. Це також важливо, наприклад, під час застуди, оскільки молоко має антибактеріальну дію.

Молоко містить кон'югованоу лінолевоу кислоту — речовину, яка захищає наш організм від деяких видів раку, наприклад, раку шлунка. А от надлишок кальцію викликає переломи — в цьому випадку, на думку противників споживання молока, надлишкове надходження кальцію шкідливе.

Алергія на казеїн — молоко є одним з найбільш алергенних продуктів. Однак на неї (не плутати з непереносимістю лактози!) страждає невеликий відсоток людства, не більше 3% населення. Проблема, по суті, є маргінальною.

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Непереносимість лактози — є одним з головних аргументів проти споживання молока. Навіщо його пити (або їсти продукти з нього), якщо воно викликає здуття живота, гази та інші неприємні відчуття? Звичайно, можна обійти це — приймаючи препарати лактази (ферменту, який перетравлює лактозу) або віддаючи перевагу йогуртам та іншим кисломолочним продуктам, які легше засвоюються організмом, що має труднощі з перетравленням лактози.

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Молоко відповідальне за формування хвороб — на думку опонентів, молоко нібито є причиною серцево-судинних захворювань, що є наслідком вироблення гомоцистеїну, анемії, раку через забруднення гормонами, антибіотиками, підвищує ризик діабету та ожиріння (через підвищення рівня холестерину).

Чи варто дорослій людині пити молоко? Аргументація зводиться до різних досліджень, про достовірність яких пересічному споживачеві складно судити. Як завжди в таких ситуаціях варто керуватися здоровим глуздом, йдеться у публікації.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку лікарки про те, що не варто їсти людям із проблемною шкірою: «Табу в раціоні — молочні продукти».

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